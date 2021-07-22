В Одессе случилось очередное обрушение, под завалами оказались автомобили
ЧП произошло на улице Композитора Нищинского в четверг, 22 июля. Там обвалилась стена территории Морского университета. Обломки стены рухнули на припаркованные рядом автомобили, завалив их.
Соответствующее видео обнародовали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Ка кадрах видно, как мужчины пытаются собственными силами освободить свои транспортные средства из-под завалов.
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Однако судя по виду откопанных из-под обломков автомобилей, они восстановлению не подлежат.
К счастью, из людей никто не пострадал. Стена обрушилась, по всей видимости, ночью во время непогоды, которая разбушевалась в Одессе.
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