Люди випливали з неї

Наслідки зливи для Одеси виявилися вельми плачевними

В результаті рясних опадів Одесу накрила повінь. Багато міських вулиць пішли під воду разом з транспортом.

Так, стало відомо, що на затопленій ділянці вулиці Чорноморського козацтва в буквально потонула маршрутка №146 з пасажирами всередині.

Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі» Одеса-Інфо " передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"146 маршрутка з людьми потонула, евакуацію проводили МНСники", - йдеться в публікації.

На кадрах можна побачити, як маршрутка не могла проїхати через велику воду. Пасажири, які намагалися перечекати негоду, опинилися в пастці. Людям довелося буквально вплав вибиратися з транспорту.

У прес-службі ДСНС розповіли, що рятувальники евакуювали людей з маршрутки. В результаті НП ніхто не постраждав.

Зазначимо, також, що через підтоплення рейок і падіння гілок зупинено рух більшості трамваїв.

Як повідомили в Одеській мерії, перестали курсувати трамвайні маршрути

№1,3,7,10,12,13,20,21,26,27 та тролейбус №12

Тролейбусний маршрут №8 функціонує до вулиці Хімічної.

Нагадаємо, що потоп в Одесі відрізав один з районів від цивілізації: зроблено термінове попередження

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