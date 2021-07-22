Последствия ливня для Одессы оказались весьма плачевными
В результате обильных осадков Одессу накрыло наводнение. Многие городские улицы ушли под воду вместе с транспортом.
Так, стало известно, что на затопленном участке улицы Черноморского Казачества в буквально утонула маршрутка №146 с пассажирами внутри.
Соответствующие видео обнародовали в телеграм-канале «Одесса-Инфо» передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
"146 маршрутка с людьми утонула, эвакуацию проводили МЧСники", — говорится в публикации.
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На кадрах можно увидеть, как маршрутка не могла проехать из-за большой воды. Пассажиры, которые пытались переждать непогоду, оказались в ловушке. Людям пришлось буквально вплавь выбираться из транспорта.
В пресс-службе ГСЧС рассказали, что спасатели эвакуировали людей из маршрутки. В результате ЧП никто не пострадал.
Отметим, также, что из-за подтопления рельсов и падения веток остановлено движение большинства трамваев.
Как сообщили в одесской мэрии, перестали курсировать трамвайные маршруты
№1,3,7,10,12,13,20,21,26,27 и троллейбус №12
Троллейбусный маршрут №8 функционирует до улицы Химической.
Напомним, что потоп в Одессе отрезал один из районов от цивилизации: сделано срочное предупреждение
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