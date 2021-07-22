Не встигла Одеса відійти від нічної зливи, як синоптики прогнозують новий удар негоди

У четвер, 22 липня Одесу знову накриє сильна злива з грозою і штормовим вітром. Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.

З ранку в Одесі буде прохолодно і вітряно, температура повітря складе +20..+ 22 градуси.

Ближче до обіду в регіоні очікуються опади у вигляді сильного дощу з грозою.

Через затяжний дощ до вечора істотно похолодає, температура опуститься до + 17 градусів.

Підніметься сильний північно-західний вітер, 9-14 метрів в секунду, пориви 15-20 метрів в секунду.

Море стане неспокійним. Хвилі піднімуться до 1,1 метра у висоту.

Нагадаємо, що небувала злива обрушилася на Одесу цієї ночі.

В результаті удару стихії затоплені цілі вулиці разом з автомобілями, повалені дерева, а в деяких районах немає світла.

Дощ був такий сильний, що потоки води збивали людей з ніг.

Нагадаємо, що дощі розмили кладовище на Одещині, оголивши поховання: останки розкидані посеред дороги

Ще Politeka писала, що стихія розбушувалася на Одещині, з'явилося відео: "Смерч, дощ і град"

Також Politeka повідомляла, рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води