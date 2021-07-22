Не встигла Одеса відійти від нічної зливи, як синоптики прогнозують новий удар негоди
У четвер, 22 липня Одесу знову накриє сильна злива з грозою і штормовим вітром. Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.
З ранку в Одесі буде прохолодно і вітряно, температура повітря складе +20..+ 22 градуси.
Ближче до обіду в регіоні очікуються опади у вигляді сильного дощу з грозою.
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
73-річна Ротару приголомшила виглядом поруч з єдиним сином: "Той випадок, коли мама виглядає молодшою"
Обірвалося життя легендарного співака і актора: "Не дожив рівно тиждень до дня народження"
Мама Дана Балана "запалила" зі священником в Італії: "А йому можна так себе поводити…"
Сумна Кухар з "Танців з зірками" оголосила про завершення важливого етапу у своєму житті: "Попереду багато змін!"
Через затяжний дощ до вечора істотно похолодає, температура опуститься до + 17 градусів.
Підніметься сильний північно-західний вітер, 9-14 метрів в секунду, пориви 15-20 метрів в секунду.
Море стане неспокійним. Хвилі піднімуться до 1,1 метра у висоту.
Нагадаємо, що небувала злива обрушилася на Одесу цієї ночі.
В результаті удару стихії затоплені цілі вулиці разом з автомобілями, повалені дерева, а в деяких районах немає світла.
Дощ був такий сильний, що потоки води збивали людей з ніг.
Нагадаємо, що дощі розмили кладовище на Одещині, оголивши поховання: останки розкидані посеред дороги
Ще Politeka писала, що стихія розбушувалася на Одещині, з'явилося відео: "Смерч, дощ і град"
Також Politeka повідомляла, рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води