Не успела Одесса отойти от ночного ливня, как синоптики прогнозируют новый удар непогоды

В четверг, 22 июля Одессу снова накроет сильный ливень с грозой и штормовым ветром. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

С утра в Одессе будет прохладно и ветрено, температура воздуха составит +20..+22 градуса.

Ближе к обеду в регионе ожидаются осадки в виде сильного дождя с грозой.

Из-за затяжного дождя к вечеру существенно похолодает, температура опустится до +17 градусов.

Поднимется сильный северо-западный ветер, 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Море станет беспокойным. Волны поднимутся до 1,1 метра в высоту.

Напомним, что небывалый ливень обрушился на Одессу этой ночью.

В результате удара стихии затоплены целые улицы вместе с автомобилями, повалены деревья, а в некоторых районах нет света.

Дождь был такой сильный, что потоки воды сбивали людей с ног.

Напомним, что дожди размыли кладбище на Одесчине, обнажив захоронения: останки разбросаны посреди дороги

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