Небувала злива обрушилася на Одесу цієї ночі

В результаті удару стихії затоплені цілі вулиці разом з автомобілями, повалені дерева, а в деяких районах немає світла. Жителі раз у раз діляться в соцмережах кадрами нічного кошмару, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

У мерії повідомили, за ніч в Одесі випала місячна норма опадів. Ливневки в місті не справлялися зі своєю функцією-велика вода затопила значну частину міста.

Одесити кажуть, що не бачили подібної стихії десятки років.

У повноводні річки перетворилися вулиці Балківська, Приморська, Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська. Також істотно постраждали вулиці в районах Фонтану і Черемушок.

Станом на ранок 22 липня, рух по Отамана Головатого і Чорноморського Козацтва через підтоплення заблоковано, тому в'їзд і виїзд на селище Котовського тимчасово здійснюється по Окружній дорозі.

В результаті негоди сильно постраждала курортна Аркадія. Потоки води збивали з ніг відпочиваючих. Нічні клуби біля моря підраховують збиток.

Злива супроводжувалася шквальним вітром в результаті чого по всьому місту повалені дерева.

У багатьох будинках одеситів пропала електрика.

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