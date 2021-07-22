Небувала злива обрушилася на Одесу цієї ночі
В результаті удару стихії затоплені цілі вулиці разом з автомобілями, повалені дерева, а в деяких районах немає світла. Жителі раз у раз діляться в соцмережах кадрами нічного кошмару, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
У мерії повідомили, за ніч в Одесі випала місячна норма опадів. Ливневки в місті не справлялися зі своєю функцією-велика вода затопила значну частину міста.
Одесити кажуть, що не бачили подібної стихії десятки років.
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Українці отримають доплати до пенсій, кого торкнеться нове рішення Кабміну: "Понад 30 тисяч осіб..."
Екологічна катастрофа на київському озері, навколо лежать тушки качок і риби: кадри НП і що відомо
20-річна внучка Ротару в короткому топі вразила красою: "Голлівудська посмішка"
Обірвалося життя легендарного співака і актора: "Не дожив рівно тиждень до дня народження"
У повноводні річки перетворилися вулиці Балківська, Приморська, Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська. Також істотно постраждали вулиці в районах Фонтану і Черемушок.
Станом на ранок 22 липня, рух по Отамана Головатого і Чорноморського Козацтва через підтоплення заблоковано, тому в'їзд і виїзд на селище Котовського тимчасово здійснюється по Окружній дорозі.
В результаті негоди сильно постраждала курортна Аркадія. Потоки води збивали з ніг відпочиваючих. Нічні клуби біля моря підраховують збиток.
Злива супроводжувалася шквальним вітром в результаті чого по всьому місту повалені дерева.
У багатьох будинках одеситів пропала електрика.
Нагадаємо, що дощі розмили кладовище на Одещині, оголивши поховання: останки розкидані посеред дороги
Ще Politeka писала, що стихія розбушувалася на Одещині, з'явилося відео: "Смерч, дощ і град"
Також Politeka повідомляла, Одеса опиниться в епіцентрі антициклону: невтішний прогноз від синоптиків