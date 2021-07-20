В Одесі помічена сімейна пара, яка каталася по місту на електросамокаті з немовлям на руках

Відповідне відео оприлюднили очевидці в місцевий Telegram-канал "Х. Одеса" у понеділок 19 липня, передавати Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

У короткому ролику демонструється, як чоловік з дитиною на руках їде на електросамокаті по проїжджій частині. Перед ним стоїть його дружина. На щастя, "сімейні покатушки" завершилися благополучно.

"Мабуть звання батько року отримує даний персонаж, що наражає на небезпеку не тільки себе, другого пасажира, але і малолітню дитину», - наголошується в публікації в телеграм-каналу.

Відзначимо, що з приходом літа жителі Одеси стали активно пересуватися на електросамокатах.

Їх поява збільшила ризик отримання травм як самими їздцями, так і пішоходами, які встали у них на шляху.

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