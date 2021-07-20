В Одесі помічена сімейна пара, яка каталася по місту на електросамокаті з немовлям на руках
Відповідне відео оприлюднили очевидці в місцевий
У короткому ролику демонструється, як чоловік з дитиною на руках їде на електросамокаті по проїжджій частині. Перед ним стоїть його дружина. На щастя, "сімейні покатушки" завершилися благополучно.
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"Мабуть звання батько року отримує даний персонаж, що наражає на небезпеку не тільки себе, другого пасажира, але і малолітню дитину», - наголошується в публікації в телеграм-каналу.
Відзначимо, що з приходом літа жителі Одеси стали активно пересуватися на електросамокатах.
Їх поява збільшила ризик отримання травм як самими їздцями, так і пішоходами, які встали у них на шляху.
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