В Одессе замечена семейная пара, которая каталась по городу на электросамокате с младенцем на руках

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в местный Telegram-канал "Х. Одесса" в понедельник 19 июля, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

В коротком ролике демонстрируется, как мужчина с ребенком на руках едет на электросамокате по проезжей части. Перед ним стоит его жена. К счастью, "семейные покатушки" завершились благополучно.

«Видимо звание отец года получает данный персонаж, подвергающий опасности не только себя, второго пассажира, но и малолетнего ребёнка», - отмечается в публикации в телеграм-канала.

Отметим, что с приходом лета жители Одессы стали активно передвигаться на электросамокатах.

Их появление увеличило риск получения травм как самими ездоками, так и пешеходами, которые встали у них на пути.

Напомним, что в Одессе патрули вышли на известную трассу, видео: "требуют покинуть территорию"

А еще Politeka писала, что свалку элетротранспорта нашли возле мэрии в Одессе, видео: "Это какой-то челлендж по уничтожению?"

Также Politeka сообщала, что одесситов предупредили о новом штрафе в 340 гривен: "ездить можно не везде"