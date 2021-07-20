В Одессе замечена семейная пара, которая каталась по городу на электросамокате с младенцем на руках
Соответствующее видео обнародовали очевидцы в местный
В коротком ролике демонстрируется, как мужчина с ребенком на руках едет на электросамокате по проезжей части. Перед ним стоит его жена. К счастью, "семейные покатушки" завершились благополучно.
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«Видимо звание отец года получает данный персонаж, подвергающий опасности не только себя, второго пассажира, но и малолетнего ребёнка», - отмечается в публикации в телеграм-канала.
Отметим, что с приходом лета жители Одессы стали активно передвигаться на электросамокатах.
Их появление увеличило риск получения травм как самими ездоками, так и пешеходами, которые встали у них на пути.
Напомним, что в Одессе патрули вышли на известную трассу, видео: "требуют покинуть территорию"
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