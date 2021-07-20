Гроза з сильною зливою і градом захопить територію Одеської області
Синоптики з
Зокрема, обіцяють грози, зливи, посилення швидкості вітру до 15-24 метрів в секунду.
Також є ймовірність випадання граду, діаметром 6-19 мм, гроза.
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Температура вдень опуститься до + 26 +27 градусів, а вночі похолодає до + 21.
На території Одеської області оголосили 1 рівень небезпеки (жовтий).
Жителям рекомендують під час грози знаходиться вдома, закривши вікна, і вимкнувши всі електроприлади.
Під час грози не варто ховатися під деревами, стояти під білбордами і лініями електропередач.
Не слід також бігти або стояти на повний зріст, ховатися під деревами.
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