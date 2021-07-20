Гроза с сильным ливнем и градом захватит территорию Одесской области

Синоптики из УкрГидрометцентра предупредили об ухудшении погодных условий с вечера 20 июля и объявили штормовое предупреждение по всему Одесскому региону, передает Politeka.net

В частности, обещают грозы, ливни, усиление скорости ветра до 15-24 метров в секунду.

Также есть вероятность выпадения града, диаметром 6-19 мм, гроза.

Температура днем опустится до +26 +27 градусов, а ночью похолодает до +21.

На территории Одесской области объявили 1 уровень опасности (желтый).

Жителям рекомендуют во время грозы находится дома, закрыв окна, и выключив все электроприборы.

Во время грозы не стоит прятаться под деревьями, стоять под билбордами и линиями электропередач.

Не следует также бежать или стоять во весь рост, прятаться под деревьями.

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