Заради "хайпа" підлітки готові на вчинки, які часом бувають дуже небезпечними і можуть привести їх на лікарняне ліжко

Так, в Одесі в парку Шевченка були помічені школярі, які заливали один одного сльозогінним газом з балончика.

Свої екстремальні розваги дітлахи знімали на камеру, щоб потім викласти в мережу. Про це повідомили в телеграм-каналі «Х. Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах можна побачити, як шестеро дітей вирішили пограти з перцевим балончиком.

Один з них на прохання друга Ззлив очі «перцівкою». Хлопець був радий такому експерименту, але швидко побіг вмиватися молоком, яке діти заздалегідь купили.

"Школярі в парку Шевченка від нічого робити вирішили перейти до екстремальних розваг", - йдеться в публікації.

До слова, перцевий балончик - це нелетальна зброя, яку зазвичай використовують для самооборони від людей і тварин. Зазвичай вони і не несуть загрози здоров'ю, проте мають індивідуальні протипоказання.

Вміст газового балончика може пошкодити рогівку і слизову оболонку ока, а також викликати асфіксію і алергічні реакції.

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