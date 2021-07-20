Заради "хайпа" підлітки готові на вчинки, які часом бувають дуже небезпечними і можуть привести їх на лікарняне ліжко
Так, в Одесі в парку Шевченка були помічені школярі, які заливали один одного сльозогінним газом з балончика.
Свої екстремальні розваги дітлахи знімали на камеру, щоб потім викласти в мережу. Про це повідомили в телеграм-каналі «Х. Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах можна побачити, як шестеро дітей вирішили пограти з перцевим балончиком.
Один з них на прохання друга Ззлив очі «перцівкою». Хлопець був радий такому експерименту, але швидко побіг вмиватися молоком, яке діти заздалегідь купили.
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"Школярі в парку Шевченка від нічого робити вирішили перейти до екстремальних розваг", - йдеться в публікації.
До слова, перцевий балончик - це нелетальна зброя, яку зазвичай використовують для самооборони від людей і тварин. Зазвичай вони і не несуть загрози здоров'ю, проте мають індивідуальні протипоказання.
Вміст газового балончика може пошкодити рогівку і слизову оболонку ока, а також викликати асфіксію і алергічні реакції.
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