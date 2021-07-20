В Одесі автомобіль на великій швидкості збив молодого хлопця, який переходив дорогу на зелений
Момент наїзду на пішохода потрапив на камери зовнішнього спостереження. Відео виклав у себе в Фейсбук одесит Володимир Бугера, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Як розповів очевидець, на регульованому пішохідному переході на вулиці Краснова автомобіль збив молодика, який переходив дорогу на зелений сигнал світлофора.
Від удару хлопець відлетів на 20 метрів від пішохідного переходу
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"Водій автомобіля летів на червоний на великій швидкості і навіть не встиг загальмувати", - розповів одесит.
Він також повідомив, що хлопець вижив і у важкому стані госпіталізований. За його життя борються медики.
Не так давно ми писали, в На Одещині п'яний водій забрав життя пішохода, чоловік помер ще до приїзду медиків.
Трагічна подія трапилася в ніч на 19 липня на автодорозі Арциз-Виноградівка-Спаське.
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