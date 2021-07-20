За жизнь пострадавшего борются врачи

В Одессе автомобиль на большой скорости сбил молодого парня, который переходил дорогу на зеленый

Момент наезда на пешехода попал на камеры наружного наблюдения. Видео выложил у себя в Фейсбук одессит Владимир Бугера, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как рассказал очевидец, на регулируемом пешеходном переходе на улице Краснова автомобиль сбил молодого человека, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

От удара парень отлетел на 20 метров от пешеходного перехода

«Водитель автомобиля летел на красный на большой скорости и даже не успел затормозить», - рассказал одессит.

Он также сообщил, что парень выжил и в тяжелом состоянии госпитализирован. За его жизнь борются медики.

Не так давно мы писали, в Одесской области пьяный водитель забрал жизнь пешехода, мужчина умер еще до приезда медиков.

Трагическое происшествие случилось в ночь на 19 июля на автодороге Арциз-Виноградовка-Спасское.

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