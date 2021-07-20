Очевидець зняв все на камеру

В Одесі поліцейські влаштували розбірки з водієм авто

Відео невеликої бійки оприлюднив у мережі телеграм-канал «Вартові Еспресо", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Відзначається, що все почалося через те, що чоловік відмовився платити штраф за неправильну парковку.

Водій стверджує, що знак встановили незаконно самі поліцейські, щоб підзаробити на цьому гроші.

На кадрах можна побачити, як поліцейські намагаються затримати водія авто. Чоловік постійно відходить, намагаючись з'ясувати причину затримання, він нецензурно виражається в бік копів і тут один з очевидців сказав, що все фіксує на камеру.

Поліцейські довго не реагували на чоловіка, але потім їх терпець урвався і один з них сказав:

"Я зараз тобі вріжу".

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