В Одессе полицейские устроили разборки с водителем авто

Видео небольшой драки обнародовал в сети телеграм-канал «Вартові Еспресо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Отмечается, что всё началось из-за того, что мужчина отказался платить штраф за неправильную парковку.

Водитель утверждает, что знак установили незаконно сами полицейские, чтобы подзаработать на этом деньги.

На кадрах можно увидеть, как полицейские пытаются задержать водителя авто. Мужчина постоянно отходит, пытаясь выяснить причину задержания, он нецензурно выражается в сторону копов и тут один из очевидцев сказал, что всё фиксирует на камеру.

Полицейские долго не реагировали на мужчину, но потом их терпение лопнуло и один из них сказал:

«Я сейчас тебе врежу».

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