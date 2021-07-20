В Одессе полицейские устроили разборки с водителем авто
Видео небольшой драки обнародовал в сети телеграм-канал «Вартові Еспресо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Отмечается, что всё началось из-за того, что мужчина отказался платить штраф за неправильную парковку.
Водитель утверждает, что знак установили незаконно сами полицейские, чтобы подзаработать на этом деньги.
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На кадрах можно увидеть, как полицейские пытаются задержать водителя авто. Мужчина постоянно отходит, пытаясь выяснить причину задержания, он нецензурно выражается в сторону копов и тут один из очевидцев сказал, что всё фиксирует на камеру.
Полицейские долго не реагировали на мужчину, но потом их терпение лопнуло и один из них сказал:
«Я сейчас тебе врежу».
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