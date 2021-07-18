В Одесском аэропорту пассажир устроил бунт в самолете, его сняли с рейса

Как передает Politeka.net , скандал вспыхнул в салоне самолета рейсом Одесса-Анталия. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Одесса», в воскресенье 18 июля (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Очевидцы рассказывают, что супружеская пара собиралась лететь на отдых, однако мужчина отказался надевать защитную маску, как того требуют правила во время эпидемии. Пассажир принялся нецензурно выражаться и образумить скандалиста сначала пытались сотрудники аэропорта, но никакие доводы не помогали.

"Я вам создам такие неудобства",- угрожал дебошир.

Пришлось вызывать полицейских, которые высадили бунтующего мужчину с самолета.

Другие пассажиры этого рейса принялись дружно аплодировать.

Когда дебошира выводили, он кинул в людей файлом с бумагой. Какое наказание ждет мужчину, пока неизвестно.

Напомним, что поведение туристов в маршрутке возмутило одесситов: "Совести совсем ноль"

Еще Politeka писала, что в Одессе маршрутка с людьми попала в дорожную ловушку, кадры: "Пришлось откапывать"

Также Politeka сообщала, что фура влетела в дорожников на трассе Киев-Одесса, видео ДТП: наносили разметку