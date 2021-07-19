В Одессе очень буйный мужчина набросился с кулаками на полицейского и покусал его за ноги

Инцидент случился на Слободке на улице Рождественской. Об этом пишет местный сайт Думская.

В публикации отмечается, что наряд полиции прибыл на вызов в одну из квартир, потому что там сработала сигнализация. В квартире обнаружили хозяина жилья, который который был пьян, к тому же вел себя очень агрессивно.

Увидев копов, он практически сразу набросился с кулаками на них, а потом начал кусать одного из сотрудников полиции за ноги.

«К нему прибежали на помощь отец с братом, которые начали оттягивать полицейских, тот поднялся на ноги и нанес удар по лицу 27-ми летнему патрульному и под прикрытием родственников сбежал в квартиру где и закрылся», - рассказали очевидцы в телеграм- канал «Х. Одесса»

Полицейского госпитализировали.

Предварительно, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и укус на голени.

Неуравновешенного мужчину задержали.

Напомним, что жизнь полицейского оборвалась на одесской трассе, детали трагедии: "Остановил грузовик"

Еще Politeka писала, что в Одессе подстрелили полицейского, медики делают всё возможное: что известно

Также Politeka сообщала, что мужчина устроил бунт в самолете "Одесса-Анталия", видео скандала: "Я вам создам такие неудобства"