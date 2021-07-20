В Одеській області посилено шукають 15-річну дівчинку
Інформація про зникнення підлітка з'явилася на сайті Нацполіції регіону, передає Politeka.net
Відомо, що мешканка міста Біляївка Ткаченко Анастасія, 2006 року народження, пішла з дому 19 липня і досі не повернулася.
Прикмети: на вигляд 15-17 років, зріст 165-170 см, русяве волосся, міцної статури.
Була одягнена: у білу кофту, чорні джинси і зелені кросівки.
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Всіх, хто знає про місцезнаходження зниклої, просять повідомити в поліцію за номером 102.
До цього ми повідомляли, що одеська поліція оголосила в розшук 17-річного Олександра Стукало.
Хлопець вийшов з дому ще 17 липня і відтоді про нього ніхто нічого не чув. Додому Олександр не повернувся.
У поліції дали прикмети зниклого і у що він був одягнений в день зникнення.
"Зріст 168 см, худорлявої статури, довге руде волосся, карі очі. Був одягнений у червоні шорти, темно-сині кросівки", - йдеться в повідомленні.
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