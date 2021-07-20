В Одесской области усиленно ищут 15-летнюю девочку
Информация об исчезновении подростка появилась на сайте Нацполиции региона, передает Politeka.net
Известно, что жительница города Беляевка Ткаченко Анастасия, 2006 года рождения, ушла из дома 19 июля и до сих пор не вернулась.
Приметы: на вид 15-17 лет, рост 165-170 см, русые волосы, крепкого телосложения.
Была одета: в белую кофту, черные джинсы и зеленые кроссовки.
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Всех, кто знает о местоположении пропавшей, просят сообщить в полицию по номеру 102.
До этого мы сообщали, что одесская полиция объявила в розыск 17-летнего Александра Стукало.
Парень вышел из дома еще 17 июля и с тех пор о нем никто ничего не слышал. Домой Александр не вернулся.
В полиции дали приметы пропавшего и во что он был одет в день исчезновения.
«Рост 168 см, худощавого телосложения, длинные рыжие волосы, карие глаза. Был одет в красные шорты, темно-синие кроссовки», - говорится в сообщении.
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