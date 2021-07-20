Слідом за Києвом грозовим фронтом накрило північ Одеської області, почалася злива з градом, а також жителі побачили смерч
Найімовірніше негода добереться і до Одеси.
Так, жителі Роздільнянського району вже опинилися у владі стихії - на них обрушилася потужна злива. Про це повідомляє Telegram-канал THE WEATHER LAB.
У той же час в Лиманському районі в хмарах, що зібралися на областю, місцеві жителі помітили смерч.
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Він зовсім маленький, його досить важко розібрати, однак, це може бути свідченням про потужні пориви вітру, знесених деревах і рекламних конструкціях, як зазвичай трапляється під час негоди.
«У Лиманському сьогодні був і невеликий смерч, і дощ, і град – загалом, повний фарш», - йдеться в публікації телеграм-каналу «Підслухано Одеса».
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