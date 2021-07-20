Одеська поліція розшукує неповнолітнього хлопця, який безслідно зник три дні тому
На сайті Нацполіції в Одеській області з'явилася інформація про розшук 17-річного Олександра Стукало, передає Politeka.net.
Відомо, що хлопець вийшов з дому ще 17 липня і відтоді про нього ніхто нічого не чув. Додому Олександр не повернувся.
У поліції дали прикмети зниклого і у що він був одягнений в день зникнення.
"Зріст 168 см, худорлявої статури, довге руде волосся, карі очі. Був одягнений у червоні шорти, темно-сині кросівки», - йдеться в повідомленні.
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Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте до відділу поліції № 1 Одеського РУП № 1 за телефоном (048) 765-75-27 або за спецлінією «102».
До слова, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а з найпоширеніших причин зникнення - складні стосунки з батьками через те, що діти намагаються довести свою незалежність і самостійність.
Згідно з даними поліції, основними причинами відходу дітей з сімей є їх схильність до бродяжництва, конфлікти в сім'ї і з однолітками.
Також дитина може піти з дому якщо батьки не приділяють йому належної уваги.
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