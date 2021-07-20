Одесская полиция разыскивает несовершеннолетнего парня, который бесследно исчез три дня назад

На сайте Нацполиции в Одесской области появилась информация о розыске 17-летнего Александра Стукало, передает Politeka.net.

Известно, что парень вышел из дома еще 17 июля и с тех пор о нем никто ничего не слышал. Домой Александр не вернулся.

В полиции дали приметы пропавшего и во что он был одет в день исчезновения.

«Рост 168 см, худощавого телосложения, длинные рыжие волосы, карие глаза. Был одет в красные шорты, темно-синие кроссовки», - говорится в сообщении.

Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, звоните в отдел полиции № 1 Одесского РУП № 1 по телефону (048) 765-75-27 или по спецлинии «102».

К слову, что в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста, а из самых распространенных причин исчезновения - сложные отношения с родителями из-за того, что дети пытаются доказать свою независимость и самостоятельность.

Согласно данным полиции, основными причинами ухода детей с семей является их склонность к бродяжничеству, конфликты в семье и со сверстниками.

Также ребенок может уйти из дома если родители не уделяют ему должного внимания.

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