На виступ прийшли близько 20 тисяч осіб

У мережі показали, як виглядає Одеський стадіон після недавнього концерту співака Монатіка

Відповідне відео розмістив місцевий паблік "Одеса як вона є", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На опублікованих кадрах видно, що стан газону на стадіоні «Чорноморець» дуже гнітючий.

Велика частина газону витоптана.

Зараз працівники демонтують сцену, на якій виступав Дмитро Монатік.

"Монатік поїхав, залишивши хороші враження і витоптаний газон. На наступних вихідних там же виступить Корж. Ситуація з травою повинна налагодитися", - йдеться в публікації.

За словами очевидців, на самій траві були настили, на яких і стояли люди.

Варто сказати, що концерт Монатіка в Одесі відвідали близько 20 тисяч осіб.

Дмитро Монатік-український співак, танцюрист, хореограф, автор пісень, композитор. Наставник українського вокального талант-шоу " Голос. Діти " і "Голос країни".

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