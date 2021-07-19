Всього в цей день було 8 пожеж

В Одеській області 11 годин горіло сміттєзвалище

Масштабна пожежа розгорілася на звалищі виробничого кооперативу «Екологія» на території Шабської ОТГ. Про це поінформували в прес-службі ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net.

Рятувальники долали загоряння протягом 11 годин.

Крім того, того ж дня горіло і стихійне звалище на території КП «Роздільнянський водоканал».

Всього за добу вогнеборці гасили вісім загорянь на відкритих територіях.

Найпоширенішими причинами таких загорянь рятувальники вважають недбало кинутий недопалок, непогашене багаття після відпочинку на природі, проте не виключається навмисний злочинний підпал.

"Будьте свідомими і відповідальними громадянами, в умовах високого рівня пожежної небезпеки бережіть життєве середовище від вогню», — звернулися в ДСНС.

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