В Одесі дуже буйний чоловік накинувся з кулаками на поліцейського і покусав його за ноги

Інцидент трапився на Слобідці на вулиці Різдвяній. Про це пише місцевий сайт Думська .

У публікації наголошується, що наряд поліції прибув на виклик в одну з квартир, тому що там спрацювала сигналізація. У квартирі виявили господаря житла, який який був п'яний, до того ж поводився дуже агресивно.

Побачивши копів, він практично відразу накинувся з кулаками на них, а потім почав кусати одного зі співробітників поліції за ноги.

«До нього прибігли на допомогу батько з братом, які почали відтягувати поліцейських, той піднявся на ноги і завдав удару по обличчю 27-ми річному патрульному і під прикриттям родичів втік в квартиру де і закрився", - розповіли очевидці в телеграм-канал "Х. Одеса".

Поліцейського госпіталізували.

Попередньо, у нього закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і укус на гомілки.

Неврівноваженого чоловіка затримали.

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