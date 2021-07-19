В Одесі дуже буйний чоловік накинувся з кулаками на поліцейського і покусав його за ноги
Інцидент трапився на Слобідці на вулиці Різдвяній. Про це пише місцевий сайт
У публікації наголошується, що наряд поліції прибув на виклик в одну з квартир, тому що там спрацювала сигналізація. У квартирі виявили господаря житла, який який був п'яний, до того ж поводився дуже агресивно.
Побачивши копів, він практично відразу накинувся з кулаками на них, а потім почав кусати одного зі співробітників поліції за ноги.
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«До нього прибігли на допомогу батько з братом, які почали відтягувати поліцейських, той піднявся на ноги і завдав удару по обличчю 27-ми річному патрульному і під прикриттям родичів втік в квартиру де і закрився", - розповіли очевидці в телеграм-канал "Х. Одеса".
Поліцейського госпіталізували.
Попередньо, у нього закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і укус на гомілки.
Неврівноваженого чоловіка затримали.
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