В Одесі забита пасажирами маршрутка не помітила автокран зі стрілою, сталося зіткнення

ДТП сталося вранці 19 липня на вулиці Степовій з автобусом №115. Про це повідомляють ряд місцевих телеграм-каналів, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За попередньою інформацією, зіткнення сталося в той момент, коли автокран зі стрілою виїжджав на дорогу з території будівельного майданчика. Він не надавши перевагу іншим учасникам руху.

У свою чергу водій маршрутки вчасно не помітив перешкоду і влетів у нього на швидкості. Від удару стріла автокрана майже увійшла в салон транспорту.

В результаті ДТП постраждав пасажир автобуса. Його з травмою очей доставили в лікарню.

Інші пасажири почали залишати салон маршрутки через задні двері.

На місце аварії прибули кілька екіпажів патрульної поліції.

У зв'язку з подією перекрита одна смуга руху.

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