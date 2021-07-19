В Одесі забита пасажирами маршрутка не помітила автокран зі стрілою, сталося зіткнення
ДТП сталося вранці 19 липня на вулиці Степовій з автобусом №115. Про це повідомляють ряд місцевих телеграм-каналів, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За попередньою інформацією, зіткнення сталося в той момент, коли автокран зі стрілою виїжджав на дорогу з території будівельного майданчика. Він не надавши перевагу іншим учасникам руху.
У свою чергу водій маршрутки вчасно не помітив перешкоду і влетів у нього на швидкості. Від удару стріла автокрана майже увійшла в салон транспорту.
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В результаті ДТП постраждав пасажир автобуса. Його з травмою очей доставили в лікарню.
Інші пасажири почали залишати салон маршрутки через задні двері.
На місце аварії прибули кілька екіпажів патрульної поліції.
У зв'язку з подією перекрита одна смуга руху.
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