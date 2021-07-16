Одесситов предупредили, что уже можно отследить движение маршрутки в реальном времени
Правда пока, только по одному маршруту - №149.
Как сообщает издание «
Для этого необходимо в разделе "Маршруты" выбрать вкладку "Маршрутки" и найти там №149.
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Отмечается, что GPS-трекеры установлены как на новые автобусы "Эталон", так и на другие, более старые автобусы.
Маршрут №149 курсирует от Эпицентра на Таирова до Адександровского проспекта в центре Одессы.
До этого мы сообщали, что в Одессе запустили приложение, которое показывает, когда приедет трамвай или троллейбус.
Одесситы могут также просчитать свой путь из любой точки города в другую, в котором объединены, к примеру, трамвай, маршрутка и пеший путь. Маршрут можно сортировать по фильтрам: приложение покажет самый дешевый или самый близкий путь. Если во время поездки на дороге случится ЧП, приложение обновит информацию о времени прибытия пассажира на необходимую ему локацию. Также оно предупредит, если пассажиру пора выходить на следующей остановке или через 10 минут.
Напомним, что молодежь устроила дискотеку прямо в маршрутке: видео веселья разлетелось по сети
Еще Politeka писала, что в Одессе маршрутка с людьми попала в дорожную ловушку, кадры: "Пришлось откапывать"
Также Politeka сообщала, что поведение туристов в маршрутке возмутило одесситов: "Совести совсем ноль"