Это довольно просто

Одесситов предупредили, что уже можно отследить движение маршрутки в реальном времени

Правда пока, только по одному маршруту - №149.

Как сообщает издание « Пассажирский транспорт », увидеть движение маршрутки можно с помощью GPS, используя мобильное приложении "Транспод".

Для этого необходимо в разделе "Маршруты" выбрать вкладку "Маршрутки" и найти там №149.

Отмечается, что GPS-трекеры установлены как на новые автобусы "Эталон", так и на другие, более старые автобусы.

Маршрут №149 курсирует от Эпицентра на Таирова до Адександровского проспекта в центре Одессы.

До этого мы сообщали, что в Одессе запустили приложение, которое показывает, когда приедет трамвай или троллейбус.

Одесситы могут также просчитать свой путь из любой точки города в другую, в котором объединены, к примеру, трамвай, маршрутка и пеший путь. Маршрут можно сортировать по фильтрам: приложение покажет самый дешевый или самый близкий путь. Если во время поездки на дороге случится ЧП, приложение обновит информацию о времени прибытия пассажира на необходимую ему локацию. Также оно предупредит, если пассажиру пора выходить на следующей остановке или через 10 минут.

Напомним, что молодежь устроила дискотеку прямо в маршрутке: видео веселья разлетелось по сети

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