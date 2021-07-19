В Одессе забитая пассажирами маршрутка не заметила автокран со стрелой, произошло столкновение
ДТП случилось утром 19 июля на улице Степовой с автобусом №115. Об этом сообщают ряд местных телеграм-каналов, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По предварительной информации, столкновение случилось в тот момент, когда автокран со стрелой выезжал на дорогу с территории строительной площадки. Он не предоставив преимущество другим участникам движения.
В свою очередь водитель маршрутки вовремя не заметил препятствие и влетел в него на скорости. От удара стрела автокрана почти вошла в салон транспорта.
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В результате ДТП пострадал пассажир автобуса. Его с травмой глаз доставили в больницу.
Другие пассажиры начали покидать салон маршрутки через заднюю дверь.
На место аварии прибыли несколько экипажей патрульной полиции.
В связи с происшествием перекрыта одна полоса движения.
Напомним, что в Одессе движение маршрутки можно отследить онлайн: как работает ноу-хау
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