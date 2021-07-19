В Одессе забитая пассажирами маршрутка не заметила автокран со стрелой, произошло столкновение

ДТП случилось утром 19 июля на улице Степовой с автобусом №115. Об этом сообщают ряд местных телеграм-каналов, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По предварительной информации, столкновение случилось в тот момент, когда автокран со стрелой выезжал на дорогу с территории строительной площадки. Он не предоставив преимущество другим участникам движения.

В свою очередь водитель маршрутки вовремя не заметил препятствие и влетел в него на скорости. От удара стрела автокрана почти вошла в салон транспорта.

В результате ДТП пострадал пассажир автобуса. Его с травмой глаз доставили в больницу.

Другие пассажиры начали покидать салон маршрутки через заднюю дверь.

На место аварии прибыли несколько экипажей патрульной полиции.

В связи с происшествием перекрыта одна полоса движения.

Напомним, что в Одессе движение маршрутки можно отследить онлайн: как работает ноу-хау

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