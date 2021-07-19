У розпал спеки відпочинок на одеських пляжах раз у раз закінчується бійками
Так, в неділю 18 липня сталося відразу дві масові бійки на міських пляжах. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Перша бійка спалахнула на пляжі Отрада.
Як розповіли очевидці, один із співробітників пляжного закладу нахамив дівчині. Та не розгубилася і покликала на допомогу своїх знайомих, які влаштували бійку.
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Інша бійка трапилася в Лузанівці.
Там підхмелена компанія вигукнула" Слава Україні", проте комусь це не сподобалося і почалися з'ясування стосунків на кулаках.
Користувачі в соцмережах задаються питанням, хто ці люди, яким не сподобалися патріотичні гасла?
"З Росії чи що понаїхали. Помилилися трошки. Одеса ж не Крим. Героям Слава!»,
"Їм не все одно на них і що вони кричать?» ,- обурюються в мережі.
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