Нестерпна липнева спека піде на спад в Одесі, проте ненадовго
З новим прогнозом погоди на весь тиждень жителів ознайомили синоптики, передає Politeka.net.
Метеорологи кажуть, що в Одесі переважатимуть антициклонічні процеси.
В середині тижня прохолодні повітряні маси знизять температуру повітря мінімум до +18 градусів, після чого вона знову почне рости.
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У понеділок спека продовжить терзати Одесу і досягне свого піку. Вдень градусник покаже + 35, до вечора температура трохи опуститися +24+26 градусів.
Небо над містом буде переважно ясним. Прогнозується слабкий змінний вітер 5-6 метрів в секунду.
Температура морської води + 25 + 26 градусів.
У вівторок і середу в Одесі дихати стане трохи легше, так як спека піде на спад. Синоптики не виключають дощ з грозою.
Вітер північний, з поривами до 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +18 до +24 градусів, вдень буде близько +30 + 32.
У четвер і п'ятницю буде ясна погода, без опадів.
Температура вночі + 15 +20 градусів, вдень буде спека досягати позначки + 30.
Нагадаємо, що спека продовжить мучити одеситів, але скоро все зміниться: синоптики видали прогноз
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