Нестерпимая июльская жара пойдет на спад в Одессе, однако ненадолго
С новым прогнозом погоды на всю неделю жителей ознакомили синоптики, передает Politeka.net.
Метеорологи говорят, что в Одессе будут преобладать антициклонические процессы.
В середине недели прохладные воздушные массы снизят температуру воздуха минимум до +18 градусов, после чего она снова начнет расти.
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В понедельник жара продолжит терзать Одессу и достигнет своего пика. Днем градусник покажет +35, к вечеру температура немного опуститься +24+26 градусов.
Небо над городом будет преимущественно ясным. Прогнозируется слабый переменный ветер 5-6 метров в секунду.
Температура морской воды +25+26 градусов.
Во вторник и среду в Одессе дышать станет немного легче, так как жара пойдет на спад. Синоптики не исключают дождь с грозой.
Ветер северный, с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +18 до +24 градусов, днем будет около +30 +32.
В четверг и пятницу будет ясная погода, без осадков.
Температура ночью +15+20 градусов, днем будет жара достигать отметки +30.
Напомним, что жара продолжит мучать одесситов, но скоро всё изменится: синоптики выдали прогноз
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