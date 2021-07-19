Нестерпимая июльская жара пойдет на спад в Одессе, однако ненадолго

С новым прогнозом погоды на всю неделю жителей ознакомили синоптики, передает Politeka.net.

Метеорологи говорят, что в Одессе будут преобладать антициклонические процессы.

В середине недели прохладные воздушные массы снизят температуру воздуха минимум до +18 градусов, после чего она снова начнет расти.

В понедельник жара продолжит терзать Одессу и достигнет своего пика. Днем градусник покажет +35, к вечеру температура немного опуститься +24+26 градусов.

Небо над городом будет преимущественно ясным. Прогнозируется слабый переменный ветер 5-6 метров в секунду.

Температура морской воды +25+26 градусов.

Во вторник и среду в Одессе дышать станет немного легче, так как жара пойдет на спад. Синоптики не исключают дождь с грозой.

Ветер северный, с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +18 до +24 градусов, днем будет около +30 +32.

В четверг и пятницу будет ясная погода, без осадков.

Температура ночью +15+20 градусов, днем будет жара достигать отметки +30.

Напомним, что жара продолжит мучать одесситов, но скоро всё изменится: синоптики выдали прогноз

Еще Politeka писала, что Одесса окажется в эпицентре антициклона: неутешительный прогноз от синоптиков

Также Politeka сообщала, одесситов предупредили о приближении пылевой бури: названа главная опасность