В Одеському аеропорту пасажир влаштував бунт у літаку, його зняли з рейсу

Як передає Politeka.net , скандал спалахнув у салоні літака рейсом Одеса-Анталія. Про це повідомляє телеграм-канал» Новини Одеса", в неділю 18 липня (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Очевидці розповідають, що подружня пара збиралася летіти на відпочинок, проте чоловік відмовився надягати захисну маску, як того вимагають правила під час епідемії. Пасажир почав нецензурно висловлюватися і напоумити скандаліста спочатку намагалися співробітники аеропорту, але ніякі доводи не допомагали.

"Я вам створю такі незручності", - погрожував дебошир.

Довелося викликати поліцейських, які висадили бунтівного чоловіка з літака.

Інші пасажири цього рейсу почали дружно аплодувати.

Коли бешкетника виводили, він кинув у людей файлом з папером. Яке покарання чекає чоловіка, поки невідомо.

Нагадаємо, що поведінка туристів у маршрутці обурила одеситів: "совісті зовсім нуль"

Ще Politeka писала, що в Одесі маршрутка з людьми потрапила в дорожню пастку, кадри: "довелося відкопувати"

Також Politeka повідомляла, що фура влетіла в дорожників на трасі Київ-Одеса, відео ДТП: наносили розмітку