В Одесі був підстрелений поліцейський
Пораненого співробітника поліції у важкому стані доставили в реанімацію обласної лікарні. Зараз до поліцейського їде бригада хірургів з військового госпіталю. Про це повідомляє
За даними видання, правоохоронець отримав поранення під час навчальних-тренувальних стрільб.
"Лейтенант випадково впустив пістолет, намагався його зловити в повітрі і в цей момент натиснув на спусковий гачок. Пістолет вистрілив і поранив чоловіка в живіт», - пише Думська.
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Начальник обласної поліції Олег Бех серед підлеглих оголосив збір грошових коштів на лікування потерпілого товариша по службі, так як у сім'ї правоохоронця немає грошей.
Травми серйозні, оскільки на місце виїхали хірурги, які мають досвід роботи з пораненими в АТО.
Не так давно ми повідомляли, молоді люди увірвалися в бізнес-центр і заблокували вхід в конференц-зал.
Це сталося вдень 15 липня в бізнес-центрі на вулиці Чорноморського козацтва, де повинен був відбутися аукціон з продажу земельної ділянки, розташованої в Білгород-Дністровському районі.
17 учасників події затримали, у трьох з них вилучили балончики зі сльозогінним газом і ніж. Всіх доставили у відділення поліції.
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