Їх бачили в Грибівці, Затоці та Кароліно-Бугазі

Військові вертольоти розтривожили відпочиваючих - дуже низько літають над пляжем

Очевидці зуміли зняти на відео, як над узбережжям у Грибівці буквально над головами людей пролітає бойова машина. Кадри виклали в місцевий паблік "Одеса як вона є", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На відео видно, як вертоліт пролітає низько над акваторією пляжу, де купається багато людей.

"У Грибівці вертольоти літають так низько над пляжем, що здуває кепки.

Напевно, до дощу», - жартують автори.

У коментарях під відео очевидці стверджують, що пролетіло 5 таких вертольотів і два з них - дуже низько. Також відпочиваючі розповіли, що бачили вертольоти на інших пляжах, в затоці і Кароліно-Бугазі.

"Дуже некомфортно було, сьогодні сутра між Грибівкою і Бугазом пролетіло п'ять таких, перші два дуже низько»,

"Нормально летіли, в чому питання . Йдуть навчання, ніякого дискомфорту. Навіть красиво)))»,

"Можна рушник на гвинт накидати»,

«У Затоці також літає", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що спека піде на спад в Одесі: синоптики назвали переломну дату

Ще Politeka писала, що одеситів попередили про наближення пилової бурі: названа головна небезпека

Також Politeka повідомляла, на пляжі в Одесі спалахнув елітний готель, все в диму: кадри з місця пожежі