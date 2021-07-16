Их видели в Грибовке, Затоке и Каролино-Бугазе

Военные вертолеты растревожили отдыхающих – очень низко летают над пляжем

Очевидцы сумели снять на видео, как над побережьем в Грибовке буквально над головами людей пролетает боевая машина. Кадры выложили в местный паблик «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На видео видно, как вертолет пролетает низко над акваторией пляжа, где купается много людей.

«В Грибовке вертолёты летают так низко над пляжем, что сдувает кепки.

Наверное, к дождю», - шутят авторы.

В комментариях под видео очевидцы утверждают, что пролетело 5 таких вертолетов и два из них - очень низко. Также отдыхающие рассказали, что видели вертолеты на других пляжах, в Затоке и Каролино-Бугазе.

«Очень некомфортно было, сегодня сутра между Грибовкой и Бугазом пролетело пять таких, первые два очень низко»,

«Нормально летели, в чем вопрос . Идут учения, никакого дискомфорта. Даже красиво)))»,

«Можно полотенце на винт накидывать»,

«В Затоке также летает», - пишут в сети.

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