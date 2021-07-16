Це досить просто

Одеситів попередили, що вже можна відстежити рух маршрутки в реальному часі

Правда поки, тільки по одному маршруту - №149.

Як повідомляє видання " Пасажирський транспорт ", побачити рух маршрутки можна за допомогою GPS, використовуючи мобільний додатку "Транспод".

Для цього необхідно в розділі " маршрути "вибрати вкладку" Маршрутки " і знайти там №149.

Відзначається, що GPS-трекери встановлені як на нові автобуси "Еталон", так і на інші, більш старі автобуси.

Маршрут №149 курсує від епіцентру на Таїрова до Адександрівського проспекту в центрі Одеси.

До цього ми повідомляли, що в Одесі запустили додаток, який показує, коли приїде трамвай або тролейбус.

Одесити можуть також прорахувати свій шлях з будь-якої точки міста в іншу, в якому об'єднані, наприклад, трамвай, маршрутка і піша колія. Маршрут можна Сортувати за фільтрами: додаток покаже Найдешевший або найближчий шлях. Якщо під час поїздки на дорозі трапиться НП, додаток оновить інформацію про час прибуття пасажира на необхідну йому локацію. Також воно попередить, якщо пасажиру пора виходити на наступній зупинці або через 10 хвилин.

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