На одеській трасі сталася масштабна подія із зерновозом

Аварія сталася в п'ятницю, 16 липня на автодорозі Київ-Одеса біля річки Великий Куяльник.

Водій фури, яка перевозила зерно, не впорався з керуванням, влетів у відбійник, внаслідок чого перекинувся.



Момент ДТП потрапив на камеру відеореєстратора автомобіля, що проїжджав повз. Кадри розлетілися по соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Однак весь вантаж висипався на проїжджу частину і узбіччя.

Раніше ми повідомляли, на трасі Київ-Одеса сталася аварія із загиблими і постраждалими.

Трагічна ДТП сталася 11 липня, недалеко від повороту на село Желепове в Роздільнянському районі. Там жінка-водій за кермом автомобіля Hyundai Elantra не впоралася з керуванням, її машина виїхала за межі проїжджої частини і врізалася в металева огорожа. Вона загинула

Нагадаємо, що Одеський потяг загорівся під час руху: відео НП

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