В Одесі поліція повідомила про зникнення неповнолітньої
На сайті Нацполіції в Одеській області з'явилася інформація про розшук 15-річної яни Мураєвої, передає Politeka.net.
Відомо, що ввечері 15 Липня дівчинка самовільно покинула спеціалізований дитячий заклад і досі не дає про себе знати.
У поліції дали прикмети зниклої.
"Зріст 165 см, Худорлява, темне волосся, карі очі», - йдеться в повідомленні.
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Якщо ви раптом що-небудь знає про те, де може перебувати зникла дівчинка, прохання повідомити у відділення поліції №3 за номером телефону (048) 779-42-52 або на спецлінію «102».
Варто відзначити, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а з найпоширеніших причин зникнення - складні відносини з батьками через те, що діти намагаються довести свою незалежність і самостійність.
Згідно з даними поліції, основними причинами відходу дітей з сімей є їх схильність до бродяжництва, конфлікти в сім'ї і з однолітками.
Також дитина може піти з дому якщо батьки не приділяють йому належної уваги.
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