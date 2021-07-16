В Одесі поліція повідомила про зникнення неповнолітньої

На сайті Нацполіції в Одеській області з'явилася інформація про розшук 15-річної яни Мураєвої, передає Politeka.net.

Відомо, що ввечері 15 Липня дівчинка самовільно покинула спеціалізований дитячий заклад і досі не дає про себе знати.

У поліції дали прикмети зниклої.

"Зріст 165 см, Худорлява, темне волосся, карі очі», - йдеться в повідомленні.

Якщо ви раптом що-небудь знає про те, де може перебувати зникла дівчинка, прохання повідомити у відділення поліції №3 за номером телефону (048) 779-42-52 або на спецлінію «102».

Варто відзначити, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а з найпоширеніших причин зникнення - складні відносини з батьками через те, що діти намагаються довести свою незалежність і самостійність.

Згідно з даними поліції, основними причинами відходу дітей з сімей є їх схильність до бродяжництва, конфлікти в сім'ї і з однолітками.

Також дитина може піти з дому якщо батьки не приділяють йому належної уваги.

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