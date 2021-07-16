В Одессе полиция сообщила о пропаже несовершеннолетней
На сайте Нацполиции в Одесской области появилась информация о розыске 15-летней Яны Мураевой, передает Politeka.net.
Известно, что вечером 15 июля девочка самовольно покинула специализированное детское учреждение и до сих пор не дает о себе знать.
В полиции дали приметы пропавшей.
«Рост 165 см, худощавая, темные волосы, карие глаза», - говорится в сообщении.
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Если вы вдруг что-либо знает о том, где может находиться пропавшая девочка, просьба сообщить в отделение полиции №3 по номеру телефона (048) 779-42-52 или на спецлинию «102».
Стоит отметить, что в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста, а из самых распространенных причин исчезновения - сложные отношения с родителями из-за того, что дети пытаются доказать свою независимость и самостоятельность.
Согласно данным полиции, основными причинами ухода детей с семей является их склонность к бродяжничеству, конфликты в семье и со сверстниками.
Также ребенок может уйти из дома если родители не уделяют ему должного внимания.
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