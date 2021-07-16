У поліції говорять про самогубство

Під Одесою електричка переїхала жінку

Фатальний інцидент трапився сьогодні близько 07: 00 між станціями Усатове і Дачна. Про це інформує прес-служба місцевої поліції, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Від отриманих травм постраждала померла миттєво.

За попередньою інформацією, жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Вона йшла по рейках, на звукові сигнали не реагувала. Машиніст спробував екстрено загальмувати, але наїзду уникнути не вдалося.

У поліції розслідують цей випадок як самогубство.

"Вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство»,- йдеться в повідомленні.

У телеграм-каналі "Одеса як вона є" розповіли, що поліцію чекали більше години. В результаті пасажирам електрички довелося добиратися пішки.

"Електричка Вапнярка-Одеса збила людину. Вже година стоїть на шляхах. Поліції немає, на місці парамедик. Людей тільки зараз випустили, йдуть пішки", - наголошується в публікації.

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