Пасажири маршрутки почали запально танцювати буквально в салоні транспорту
Своєрідну дискотеку вони влаштували в міській маршрутці Ізмаїла Одеської області. Відео опублікували користувачі Мережі в місцевому пабліку "Х. Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Як видно на відео, молоді хлопці і дівчата, що стоять в проході салону, починають танцювати під ритмічну музику. При цьому водій маршрутки продовжував рух по дорозі.
"Своя атмосфера в ізмаїльських маршрутках", — йдеться в публікації телеграм-каналу.
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Користувачі мережі розкритикували поведінку молоді в громадському транспорті.
" Нехай хлопці поводяться гідно в громадському транспорті. Це називається виховання",
"Я б подивився б на тих хто пише молодці, і щоб вони їхали в цій маршрутці",
" Це некультурно їхати напівроздягненими в громадському транспорті, врубати музику і пищати",
"Можна людину вивезти з села, але село з людини ніяк", - пишуть в мережі.
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