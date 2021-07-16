В Одесі охоронців попросили втихомирити п'яного бешкетника, однак на цьому вони не зупинилися
Четверо співробітників приватної охоронної фірми викрали чоловіка, вивезли його на службовому автомобілі в лісопосадку, де побили і пограбували, пише видання «
Охоронці забрали у своєї жертви iPhone вартістю понад 20 тисяч гривень, а також прихопили золотий ланцюжок з хрестиком.
Злочин стався у квітні 2018 року. Тоді наряд приватної охорони викликали в магазин на 16-й станції Великого Фонтану, щоб приборкати п'яного бешкетника.
Потерпілий звернувся в суд. За даними видання, двоє охоронців змогли домовитися про з ним, ще двоє отримали 2 роки умовно, і один з них повинен заплатити 20 тисяч гривень за моральну шкоду.
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Потерпілий просив більше, але суддя вирішив, що цієї суми достатньо.
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