В Одессе охранников попросили усмирить пьяного дебошира, однако на этом они не остановились
Четверо сотрудников частной охранной фирмы похитили мужчину, вывезли его на служебном автомобиле в лесопосадку, где избили и ограбили, пишет издание «
Охранники забрали у своей жертвы iPhone стоимостью более 20 тысяч гривен, а также прихватили золотую цепочку с крестиком.
Преступление произошло в апреле 2018 года. Тогда наряд частной охраны вызвали в магазин на 16-й станции Большого Фонтана, чтобы усмирить пьяного дебошира.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Экс-ВИА Гра Мейхер показала декольте вблизи, удивив откровением: "Предложили сыграть цыганку"
Всплыли настоящие имена Златы Огневич, Лилии Ребрик, Барских и других звезд: "Даже представить не могла"
Никитюк случайно засветила лишнее, позируя в купальнике на отдыхе: "То не Притула в красных трухашках?"
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
Потерпевший обратился в суд. По данным издания, двое охранников смогли договориться о с ним, еще двое получили 2 года условно, и один из них должен заплатить 20 тысяч гривен за моральный ущерб.
Пострадавший просил больше, но судья решил, что этой суммы достаточно.
Напомним, про беду на Одесчине, утонули четыре человека: кадры опубликовали в сети
Еще Politeka писала, что свадьба обернулась беспределом под Одессой, видео: "Достал автомат и начал стрелять"
Также Politeka сообщала, в Одессе мужчина под "веществами" вышел из окна на 7-м этаже: кадры трагедии