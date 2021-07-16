В Одессе охранников попросили усмирить пьяного дебошира, однако на этом они не остановились

Четверо сотрудников частной охранной фирмы похитили мужчину, вывезли его на служебном автомобиле в лесопосадку, где избили и ограбили, пишет издание « УСИ ».

Охранники забрали у своей жертвы iPhone стоимостью более 20 тысяч гривен, а также прихватили золотую цепочку с крестиком.

Преступление произошло в апреле 2018 года. Тогда наряд частной охраны вызвали в магазин на 16-й станции Большого Фонтана, чтобы усмирить пьяного дебошира.

Потерпевший обратился в суд. По данным издания, двое охранников смогли договориться о с ним, еще двое получили 2 года условно, и один из них должен заплатить 20 тысяч гривен за моральный ущерб.

Пострадавший просил больше, но судья решил, что этой суммы достаточно.

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