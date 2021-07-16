Молодий чоловік з Одеси звів рахунки з життям у Будапешті
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Як розповіли очевидці, 27-річний хлопець стрибнув з висоти на підлогу в холі торгового центру. На місці події працювали поліцейські і співробітники ТЦ. Чому хлопець зважився на відчайдушний вчинок-невідомо.
У публікації наголошується, що одесит прийшов в ТЦ ще до його відкриття і попросився в туалет. Під час падіння у нього випав паспорт і очевидцям вдалося розгледіти рік народження померлого і те, що він пологовий будинок з Одеси.
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