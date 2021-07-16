Молодий чоловік з Одеси звів рахунки з життям у Будапешті

Про це повідомляє телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net

Як розповіли очевидці, 27-річний хлопець стрибнув з висоти на підлогу в холі торгового центру. На місці події працювали поліцейські і співробітники ТЦ. Чому хлопець зважився на відчайдушний вчинок-невідомо.

У публікації наголошується, що одесит прийшов в ТЦ ще до його відкриття і попросився в туалет. Під час падіння у нього випав паспорт і очевидцям вдалося розгледіти рік народження померлого і те, що він пологовий будинок з Одеси.

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Бездиханне тіло знайшли під вікнами висотного будинку на Таїрова. Відомо, що самогубство скоїв 33-річний місцевий житель. Це була не перша його спроба суїциду, проте вона виявилася успішною.

Сусіди кажуть, що хлопець вживав наркотики.

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