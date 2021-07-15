У мережі показали, як курортники засмітили одеські пляжі на піку сезону

Тривожні знімки оприлюднили місцеві жителі в соцмережах, передає Politeka.net

У розпал курортного сезону в Одесу стікаються туристи з усіх куточків України. Люди їдуть, щоб відпочити біля моря, позасмагати на пляжі і скупатися в морській воді

Однак багато після себе ще залишають купи сміття.

Навіть на тих пляжах, де прибирають сміття, не встигають боротися з некультурними відпочиваючими, які забруднюють все навколо.

На жаль, жодних заходів до порушників порядку на узбережжі не застосовують.

На пляжі "Чорноморка" і зовсім помітили злив нечистот, а також небезпечний обрив, з якого в будь-який момент можуть впасти люди. Ну і величезна кількість сміття по всій окрузі.

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