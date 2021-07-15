Ось це так!

До Одеського берега почали все частіше припливати дельфіни

Цього разу морських тварин помітили 15 липня в Совіньйоні. Там дельфіни плескався в декількох метрах від людей, що купаися в морі.

Відпочиваючі схопилися за телефони, зняли все на відео і поділилися неймовірними кадрами в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як дельфін виринав з води, не звертаючи уваги на десятки людей, які були поруч.

На початку липня морські тварини відвідали порт Одеси. Їх помітили на причалі.

Дельфіни підпливли до самого берега і почали грати один з одним, нітрохи не соромлячись ні присутніх людей, ні того, що їх знімають.

Минулого місяця зграя дельфінів влаштувала шоу на пляжі в Лузанівці.

Ссавці почали весело плескатися і грати в море майже біля самого берега на очах у здивованих пляжників. Показово, що тварини зовсім не боялися людей.

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