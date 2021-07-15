Одеситам розповіли, коли спека піде на спад

Як передає Politeka.net, про це повідомила український метеоролог Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook .

Вона зазначила, що поки радіти поки рано, оскільки вже завтра температура повітря прогріється до рекордних позначок на термометрах.



"16-го липня очікується протягом дня + 30 +35, місцями + 33 + 37 градусів", - спрогнозувала Діденко.

У той же час вона назвала дату, коли температура піде на спад, і в Україні стане більш комфортна температура - ні жарко, ні холодно. Відбудеться це вже 20 липня, тому, деяким рекомендується старанно дочекатися цієї дати, а любителям спеки насолоджуватися, поки можна.

Спека поступово буде йти, але, довше затримається на Сході і півдні країни.

Суха погода деякий час все ще буде домінувати, завдяки антициклону, однак, за словами синоптика, у всіх є унікальна властивість руйнуватися.

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