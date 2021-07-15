З приходом літньої спеки на воді продовжують гинути люди

Тільки за одну добу в Одеській області потонули чотири людини. Сумну статистику оприлюднили в прес-службі ДСНС , передавати Politeka.net

Трагедії сталися в Одесі та області.

Вранці 14 липня рятувальники на човні виявили тіло чоловіка в морі в районі причалу №145 в Одесі. В цей же ранок в річці Дунай було знайдено тіло жінки, яка пропала ще 12 липня.

Ще одне тіло потопельника було виявлено в районі яхт-клубу в Чорноморську. Під час пошукових робіт було обстежено п'ять тисяч квадратних метрів дна водойми і шість квадратних кілометрів поверхні води.

О 10 ранку надійшло повідомлення, що в озері Небо Фонтанської територіальної громади вийшов на човні у воду і не повернувся 55 річний рибалка.

Під час пошукової операції його тіло розшукували і дістали з води.

За даними ДСНС, з початку року в Одесі та області вода забрала життя 17 осіб.

Рятувальники закликають українців обережніше поводитися під час відпочинку на воді. Також нагадують, що не можна купатися в стані алкогольного сп'яніння і в невідомих місцях.

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