Щурами кишить гуртожиток у центрі Одеси
Відповідне відео оприлюднили місцеві жителі в соцмережах, у четвер, 15 липня, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
За словами автора, відео знято біля гуртожитку Одеської академії харчових технологій. Сам чоловік живе по сусідству і каже, що Хвостаті гризуни вже стали забиратися в квартири. При цьому ніяких заходів проти них не застосовується.
"Дивіться, краса яка тут у нас відбувається. Ось вони з підвалу все повилазили, о-па: "Привіт!"Це у нас ззаду в гуртожитку на Новосельського 74. Весело їм тут, звичайно, щурам. Ніхто їх не чіпає.
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Тисяча штук їх тут живе, напевно. Вже до нас в квартиру почали залазити. Влада, двірники місцеві і правління ніяких заходів не вживають", - розповідає автор ролика.
На кадрах видно, як величезні щури вилізли з підвалу і почали господарювати у дворі.
До цього ми повідомляли, що щури заполонили Деволанівський спуск.
Уздовж всього спуску знаходиться багато покинутих будівель, які і стали новим притулком для щурів. Спорудами ніхто не займається і не обслуговує, тому щури тут відчуваю себе привільно. Їх не лякають ні люди, ні тварини.
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