Крысами кишит общежитие в центре Одессы

Соответствующее видео обнародовали местные жители в соцсетях, в четверг, 15 июля, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По словам автора, видео снято около общежития Одесской академии пищевых технологий. Сам мужчина живет по соседству и говорит, что хвостатые грызуны уже стали забираться в квартиры. При этом никаких мер против них не применяется.

«Смотрите, красота какая тут у нас происходит. Вот они из подвала все повылазили, о-па: «Привет!» Это у нас сзади в общаге на Новосельского 74. Весело им тут, конечно, крыскам. Никто их не трогает.

Тысяча штук их тут живет, наверное. Уже к нам в квартиру начали залазить. Власти, дворники местные и правление никаких мер не принимают», - рассказывает автор ролика.

На кадрах видно, как огромные крысы вылезли из подвала и принялись хозяйничать во дворе.

До этого мы сообщали, что крысы заполонили Деволановский спуск.

Вдоль всего спуска находится много заброшенных зданий, которые и стали новым пристанщем для крыс. Сооружениями никто не занимается и не обслуживает, поэтому крысы здесь чувствую себя вольготно. Их не пугают ни люди, ни животные.

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